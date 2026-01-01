Предсрочните парламентарни избори на 19 април бяха проведени прозрачно и ефективно при висока избирателна активност. Това посочиха на пресконференция международни наблюдатели от Службата за демократични институции и права на човека (СДИПЧ) на ОССЕ и Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ), проследили провеждането на вота в неделя. Те отчетоха добра организация на отговорните институции и активност от страна на гражданите, въпреки последните промени в изборното законодателство за броя на секциите в чужбина.

„Основните свободи като цяло бяха зачетени, но кампанията беше силно поляризирана и белязана от негативна реторика“, се посочва в писменото становище.

Необходимо е подобряване на съществуващата рамка за финансиране на предизборната кампания, каза Дуня Миятович, ръководител на мисията на СДИПЧ. По думите ѝ въпреки цялостната добра правна рамка за провеждането на изборите, страната ни трябва да работи за изпълнението на препоръките на СДИПЧ и Венецианската комисия към Съвета на Европа относно изискването за уседналост на кандидатите, ефективното преследване и наказуемост на изборните нарушения. Миятович коментира, че представителството на жените в политически живот не е достатъчно.

След тези избори България има възможност да покаже политическа стабилност и е отговорност на политическите лидери да превърнат вота на избирателите в ефективно управление, заяви Крис Саид, ръководител на делегацията на ПАСЕ. Според него резултатът от предсрочните избори показва желанието за промяна, което българите са показали на големите протести в края на 2025 г.

Международните наблюдатели са следили откриването на изборния ден в 68 секции, гласуването в 624 секции, а броенето на резултатите – в 60 секции, а обработката на резултатите е проследена във всички 31 районни избирателни комисии. Почти 36% от посетените избирателни секции са били в селски райони. Международните наблюдатели отчитат някои процедурни недостатъци като случаи, при които тайната на вота не е била гарантирана