Паволче / БТА

Във врачанското село Паволче ще бъде изграден Център за екологично, гражданско и православно образование. Символично начало на дейностите поставиха служебният министър на образованието и науката проф. Сергей Игнатов, кметът на Враца Калин Каменов, областният управител Стефан Красимиров и началникът на Регионалното управление на образованието Лорета Колева. 

Идеята за превръщането на затвореното училище Христо Ботев“ в селото в център, какъвто в страната няма, е от 2019 г., но до момента различни спънки пречеха на реализирането ѝ.

„Нашата идея е в подножието на Околчица да създадем първото в България училище за екологично, патриотично и православно образование. С подкрепата на Министерството на образованието даваме началото на този важен проект. Амбицията ни е той да се превърне в национална учебна база, в която учениците ще преминават през различни модули и ще учат чрез преживяване“, заяви кметът Каменов. 

По думите му в концепцията са заложени разнообразни образователни и възпитателни дейности, съчетаващи екологично мислене, гражданска ангажираност и познаване на националните традиции. Ще се провеждат екологични занимания, използващи природните дадености на района, както и патриотични модули, вдъхновени от богатото културно-историческо наследство на Врачанския край.

За целта държавата е отпуснала 1,2 млн. евро, които ще бъдат вложени в цялостната реконструкция на сградата и прилежащия двор. Класните стаи ще се превърнат в модерни учебни зали, ще бъдат обособени помещения за настаняване, зала за хранене, а дворът ще бъде адаптиран за дейности на открито.

„Това е устойчива инвестиция в бъдещето на младите хора. Убеден съм, че този център ще допринесе за изграждането на активни, отговорни и ценностно ориентирани личности, като съчетава знанията с реални преживявания и връзка с българските традиции и природа“, коментира министър Игнатов.

Вече е избран изпълнителя на строителните дейности, който трябва да започне работа до месец. Очаква се центърът да бъде отрит за Ботевите дни през 2027 година. 

Кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
