Във врачанското село Паволче ще бъде изграден Център за екологично, гражданско и православно образование. Символично начало на дейностите поставиха служебният министър на образованието и науката проф. Сергей Игнатов, кметът на Враца Калин Каменов, областният управител Стефан Красимиров и началникът на Регионалното управление на образованието Лорета Колева.

Идеята за превръщането на затвореното училище „Христо Ботев“ в селото в център, какъвто в страната няма, е от 2019 г., но до момента различни спънки пречеха на реализирането ѝ.

„Нашата идея е в подножието на Околчица да създадем първото в България училище за екологично, патриотично и православно образование. С подкрепата на Министерството на образованието даваме началото на този важен проект. Амбицията ни е той да се превърне в национална учебна база, в която учениците ще преминават през различни модули и ще учат чрез преживяване“, заяви кметът Каменов.

По думите му в концепцията са заложени разнообразни образователни и възпитателни дейности, съчетаващи екологично мислене, гражданска ангажираност и познаване на националните традиции. Ще се провеждат екологични занимания, използващи природните дадености на района, както и патриотични модули, вдъхновени от богатото културно-историческо наследство на Врачанския край.

За целта държавата е отпуснала 1,2 млн. евро, които ще бъдат вложени в цялостната реконструкция на сградата и прилежащия двор. Класните стаи ще се превърнат в модерни учебни зали, ще бъдат обособени помещения за настаняване, зала за хранене, а дворът ще бъде адаптиран за дейности на открито.

„Това е устойчива инвестиция в бъдещето на младите хора. Убеден съм, че този център ще допринесе за изграждането на активни, отговорни и ценностно ориентирани личности, като съчетава знанията с реални преживявания и връзка с българските традиции и природа“, коментира министър Игнатов.

Вече е избран изпълнителя на строителните дейности, който трябва да започне работа до месец. Очаква се центърът да бъде отрит за Ботевите дни през 2027 година.