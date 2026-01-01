Европейският съвет наложи санкции на две руски организации, за които заяви, че са свързани с пропаганда и дезинформация от Москва, предаде Ройтерс.

Санкциите бяха наложени на медийната платформа "Евромор" (Euromore) и на Фондацията за подкрепа и защита на правата на сънародниците, живеещи в чужбина "Правфонд" (Pravfond), за която ЕС отбеляза в изявление, че създава "правни и аналитични материали, които систематично се използват за подсилване на ключови дезинформационни тези на Кремъл".

Руски официални лица твърдят, че ЕС многократно е ограничавал свободата на изразяване, като е забранявал медии, които дръзват да оспорят възгледите на ЕС за света. Москва отрича, че разпространява дезинформация, и твърди, че лидерите на ЕС умишлено преувеличават заплахата от Русия за свои собствени политически цели.

"Евромор" и "Правфонд" не отговориха на искането за коментар, посочва Ройтерс.

Включването в списъка на санционираните води до замразяване на активи и забрана граждани и компании от ЕС да им предоставят средства, финансови активи или икономически ресурси.

ЕС наложи санкции на 69 души и 19 организации заради руски дейности, които според него "подкопават основните ценности на ЕС и неговите държави членки, тяхната сигурност, стабилност, независимост и цялост".