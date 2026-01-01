Поради извършване на пролетна дезинфекция водата няма да бъде годна за пиене във Видин и в 21 села от областта, съобщиха на сайта си от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД.

Ограничението ще бъде в сила от 9:00 часа на 25 април - събота до 17:00 ч. на 26 април - неделя.

Засегнати са жителите на Видин и селата: Новоселци, Слана бара, Акациево, Рупци, Кошава, Гомотарци, Сланотрън, Кутово, Антимово, Покрайна, Иново, Капитановци, Градец, Динковица, Плакудер, Майор Узуново, Гъмзово, Калина, Тияновци, Винарово и Неговановци.

От дружеството препоръчват водата да не се използва за питейни нужди в посочения период.