Все още не са обявени имената на депутатите, което за нас е аномалия. Остават съмнения, че някой се опитва да манипулира изборния процес след края му. Това каза председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов на брифинг, след като станаха ясни резултатите от извънредните парламентарни избори.

На тези избори идеологите претърпяха крах, победи желанието за спокойствие, за дълго управление, за дълъг мандат, за да може да се сложи край на този цикъл на политическа нестабилност, каза още той.

Костадинов поздрави спечелилата формация. "И за доброто, и за лошото, отговорността остава в ръцете на победилата формация".

"Би трябвало да сме доволни от резултатите, защото според анализаторите, една част от нашите виждания бяха преписани на победителите на тези избори, което означава, че една част от нашите идеи и каузи са победили на тези избори, макар и носени от друга формация. Дали е така ще видим в следващите месеци", каза още той.

Ние ще продължим да следваме нашата програма и съответно ще продължим да предлагаме и алтернативи - включително на левите избиратели, които могат да разчитат на "Възраждане" и да имат свой политически представител в парламента, добави още Костадинов.

Лидерът на "Възраждане" каза още, че в изборната нощ са видяли младежи да вилнеят в центъра на София, но не са се намесили

По думите му те чуват добре какво е казал народът на тези избори.

"Нашият народ очевидно не иска "Възраждане" да го управлява, но иска да сме в парламента. От друга страна нашият народ иска това, което и ние искаме, но някак си смята, че е по-добре някой друг да изпълни това, което ние говорим с оглед на това, че на "Възраждане" е създаден образ на крайна, радикална, агресивна формация дори, което няма нищо общо с истината. Но такава е пропагандата. "Възраждане" ще остане гласът на истината в парламента, ще продължим да бъдем будната съвест на нацията. Аз няма да обвиня народа ни, защото това е народът ми. Народът е началникът и съдникът на българския политически елит и той отсъди изключително категорично срещу повечето от половината партии в този парламент", заяви още Костадинов.

Нашите идеи не се припокриват със спечелилата формация. Те казват това, което ние говорим и правим от години, но в някакъв смисъл обаче, не на 100%. Те казват, че са загрижени за мира, и ние казваме същото, но ние казваме американските самолети на софийското летище да си тръгнат. Тук имаме една полуистина.

За ГЕРБ обратното броене започна. Това, което продължава да ги държи над водата все още са техните кметове, но догодина са местните избори и там като гледам как се преориентира корпоративният вот... Общо взето олигархията няма цвят и няма идеология. Тя има единствено нюх за пари. Сега вятърът духа в посока на победителите и е нормално да се преориентират, както преди същите тези олигарси работеха за ГЕРБ и ДПС, преди това работеха за Тройната коалиция и за БСП и НДСВ.

Според Костадинов промени във "Възраждане" няма да има. "Нищо няма да променим в нашата идеология, защото нашата идеология е идеологията на българското възраждане : свободна и независима България".

У нас имаме един порочен цикъл, който ни върти в една спирала на безвремието. Периодично се появява един борец с корупцията, който иска да й отреже главата, както Крали Марко реже на ламята. След няколко години вече той се е превърнал в ламята и идва нов Крали Марко, за да отреже неговата глава. Това е от 1994: Виденов срещу Беров. 1997: Костов срещу Виденов. 2001:Сакскобургготски срещу Костов. 2009: Борисов срещу Сакскобургготски, Доган и Станишев. Имахме и един частичен опит 2021 със Слави Трифонов и Кирил Петков в една година на два пъти. И сега идва Радев.

Българското общество се измори, имаше много избори през последните години. Монотонността на предателството след тях измориха, смята лидерът на "Възраждане".

Ще подкрепим смяната на кадрите на ВСС, каза още той.

"Съдебна реформа е премахването на институцията главен прокурор. Ние смятаме, че главният прокурор като институция не трябва да съществува по американски модел. Защото главният прокурор е обвинителят на държавата, той дублира ролята на министърът на правосъдието. Това е съдебна реформа, другото е смяна на хората на ГЕРБ и ДПС от Съдебния съвет, което ние смятаме, че трябва да стане задължително. Другото е смяна на незаконно окупиралия кабинета на главния прокурор Сарафов. Смятам, че той трябва да бъде изведен с полиция от кабинета. Това не е нормално. Този човек не е главен прокурор, той се представя за такъв", заключи Костадинов.