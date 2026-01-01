Истината е, че изборите имат победител и това е Румен Радев. Поздравявам го! Нека бъде успешен, но и все така умерен и сдържан. Единственото нещо, за което го обвиних през тези месеци, беше, че не излезе много по-рано. Щеше да спести много загубено време на България. Той се извини, което също е достойно. Сам разбрах колко е трудно да влезеш в политиката без структури и партийна организация. Явно му е трябвало време, но се справи отлично. Това написа лидерът на коалиция „Сияние“ Николай Попов.

"Когато е необходимо ще бъдем тежка гражданска опозиция. В името на истината. Няма да мълчим. Ние имаме една чиста кауза. Другите, които заслужават поздравления, са ПП-ДБ, защото увеличиха резултата си въпреки черната кампания, която се водеше срещу тях. Отбелязвам този факт, въпреки че някои от тях стояха зад атаките срещу мен. Така съм възпитан", пише още той.

"Не на последно място моралният победител на тези избори сте вие и „Сияние“. Тези, които повярвахте в мен - един обикновен баща, превърнал най-тежката си трагедия в кауза. Подкрепата ви е огромна и „Сияние“ изгря официално на обществената карта на България. Направихме подвиг. Започнахме от нула и стигнахме почти до 100 000 гласа, граница, която малцина са прекрачвали и която при друга активност би означавала преминаване на бариерата", смята Попов.

Според него много от гласовете им са били откраднати и пренасочени към ГЕРБ и ДПС, за да се задържат над водата.

"Пак няма да успеят! Аз няма да ви изоставя, както вие не изоставихте мен. И макар извън парламента, аз ще бъда вашият глас, който ще кънти силно пред всяка една власт. Започваме уверено да градим „Сияние“ като невиждана по мащаб и енергия гражданска платформа, която ще бъде незаобиколим фактор. Поставихме основите, сега започваме монолитен градеж", заключи той.