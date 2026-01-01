В четвъртък за движение ще бъде затворен участък от улица „Капитан Данаджиев“ в Търговище - от кръстовището с улица „Паисий“ до това с улица „Троян“.

Ограничението се налага заради изграждането на нова светофарна уредба и полагането на подземни комуникации, съобщиха от общината.

Временната организация на движението ще бъде в часовия диапазон от 8:00 до 18:00 часа. Достъпът до улица „Паисий“ ще се осъществява през улиците „Бистрица“ и „Шейново“.

От общинската управа призовават водачите на моторни превозни средства и пешеходците да проявят търпение, разбиране и повишено внимание по време на извършване на дейностите.

Работата по изграждането на новото съоръжение започна в края на февруари. Още тогава представителят на фирмата изпълнител Юрий Хаджидимитров заяви, че предстоят и прокопавания на улици, които ще бъдат затваряни поетапно за кратки периоди от време.

Участък от улица „П. Р. Славейков“ - от кръстовището ѝ с улица „Паисий“ до кръстовището с улица „Антим I“ - бе затворен за движение на 16 април. На обекта се работи активно.