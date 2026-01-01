Eлектрозахранването към помпена станция „Трети подем“ е възстановено и започва поетапно възстановяване на водоподаването към високата и най-високата зона на град Шумен, съобщиха от пресцентъра на „Водоснабдяване и канализация“ ООД на сайта си.

Водоподаването бе преустановено заради повреда на електрически съоръжения на „ЕРП Север“ и липса на електрозахранване в района на помпена станция „Трети подем“. От проблема бяха засегнати кв. „Боян Българанов”, районът на МБАЛ-Шумен, кв. „Гривица”, зоната около пл. „Оборище”, южната част на Военното училище, районът около „Куршун чешма”, районът на „Изчислителен център”, районът около Втори корпус на Шуменския университет.

Водоподаването към високата и най-високата зона бе спряно поради авария и на 11 февруари.