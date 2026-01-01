Русенци излязоха на протест срещу преместване на детска площадка.

Причината е в ново изискване за отстояние от поне 300 метра от изгрална зала до мястото за игра на децата. Затова е постъпило предложение от външен инвеститор, който желае там да направи фитнес площадка, а детското съоръжение да бъде изградено наново, но на друго място.

От общината обясниха, че засега процедурата е спряна, за да се изяснят всички обстоятелства около инвестиционното предложение.

Става дума за детската площадка до блок "Енергетик 1" в квартал "Здравец-изток". Хората недововолстват, че ако се измести в близост до лечебното заведение, това ще създаде предпоставки за неблагоприятна среда за децата и потенциални здравни рискове.

От общината обясниха, че в случая външен инвеститор предлага детското съоръжение да бъде реконструирано в площадка за стрийт фитнес, а мястото за игра на децата да бъде изградена наново на 70 метра в посока болницата.

До момента в общината няма получено нито едно възражение, каза още заместник-кметът Здравка Великова. Тя увери, че към момента процедурата е спряна.

От общината са категорични, че ако жителите на квартала са против и не се постигне взаимно съгласие, площадката няма да бъде преместена.