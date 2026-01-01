Изписаха от „Пирогов“ 15-годишния състезател по борба, получил тежка травма по време на състезание.

Младежът беше опериран по спешност на Лазаровден и остана в университетската спешна болница близо 20 дни.

Пациентът беше приет в много тежко състояние с фрактура-луксация в шийната област и изразен неврологичен дефицит. Оперираха го началникът на Клиниката по неврохирургия чл-кор. проф. Николай Габровски и началникът на Отделение по спинална неврохирургия д-р Петър Илков.

Специалистите извършиха високоспециализирана оперативна интервенция, по време на която стабилизираха гръбначния стълб и ограничиха увреждането на гръбначния мозък. След сложата операция пациентът беше настанен в неврореанимацията на "Пирогов", след което започна интензивна рехабилитация. Лечението му беше продължително и даде ефективен резултат.

Близо 20 дни след това той вече е изписан от „Пирогов“. Предстоят му продължителен възстановителен период и активна рехабилитация.