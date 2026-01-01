Софийската градска прокуратура разследва престъпление против стопанството, след като е образувала досъдебно производство след самосезиране по журналистическа статия за потенциални злоупотреби в Агенция "Пътна инфраструктура" и безплатната пътна помощ, съобщиха от прокуратурата.

Разпитват се свидетели, изискани са документи от Агенция „Пътна инфраструктура“, провеждат се и други действия по разследването, свързани със събиране и проверка на доказателства.

Предмет на разследване е дейността на лица, които не са служители на Министерството на вътрешните работи, уточняват от Софийската градска прокуратура.

Оттам обясняват, че статията касае „схема за незаконно превъзлагане на дейности по пътна поддръжка, по която се отклоняват най-малко 14 милиона лева на месец (малко над 7 милиона евро)“.

Твърди се, че „от 2025 г. насам Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ) незаконно е превъзложила на фирма „Юнит Асист“ ЕООД предоставянето на денонощна, безплатна пътна помощ за гражданите. От своя страна дружеството също незаконно превъзлага дейността на поне 11 фирми“. Публикацията се спира върху обремененото съдебно минало на собственика на търговското дружество, твърди се, че никоя държавна институция не е информирала публично гражданите за съществуването на услугата „безплатна пътна помощ“, въпреки че тя присъства неизменно в договорите за пътна поддръжка поне от 2014 г. насам.

Посочва се и че „свидетели от бранша говорят и за опити за налагане на монопол в полза на „Юнит Асист“ с помощта на държавни институции, както и за натиск над конкуренти, заплахи и изнудване на пострадали в ПТП“.

Припомняме, че през март от трибуната на парламента в декларация от името на „Продължаваме промяната – Демократична България“ народният представител Стела Николова призова министъра на регионалното развитие да изнесе всички данни и суми, които са платени до момента по предоставянето на пътна помощ, безплатна на българските граждани. Николова изнесе данни, според които в обществените поръчки за поддържане и ремонт на автомагистрали Агенция „Пътна инфраструктура“ разширява неправомерно предмета на поръчките, като чрез зимно поддържане незаконосъобразно въвежда и дейността пътна помощ в обхвата на поръчките.