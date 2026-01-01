Служебният премиер Андрей Гюров поиска спешна проверка в Агенция „Пътна инфраструктура“ за начина, по който са изразходвани средствата за ремонт и поддръжка на пътищата у нас.

Повод за разпоредената инспекция са сериозни въпроси около това как бюджетът, предвиден за четири години, е бил изчерпан само за една, както и защо е обявена мегапоръчка за близо половин милиард евро за мантинели броени часове преди смяната на властта. Проверката е възложена на министъра на регионалното развитие и благоустройството, като премиерът подчерта, че при наличие на данни за престъпления, Министерство на вътрешните работи трябва да действа бързо, безкомпромисно и докрай.

„Искам да стане ясно на мен, но и на всички български граждани как така парите, предвидени за ремонт и поддръжка на пътищата за четири години, бяха изхарчени за една година“, заяви Гюров в началото на заседанието на Министерския съвет. Той постави и въпроса защо, въпреки изразходваните средства, в цялата страна продължават протестите заради лошото състояние на пътищата.

Министър-председателят посочи и тревожната статистика, според която България остава сред водещите страни в Европейския съюз по брой жертви при пътнотранспортни произшествия. По думите му, въпреки „изсипаните милиони“, шофьорите продължават да се движат по пътища с деформирани мантинели, изтрита маркировка и сериозен риск за живота.

„Ако в страна с толкова много жертви корупцията изяжда парите за ремонт и поддръжка, това не е просто кражба на пари – това е кражба на животи“, подчерта Гюров.

Премиерът обърна внимание и на нарастващото обществено недоволство, включително протести в различни части на страната заради състоянието на пътната инфраструктура. Той отбеляза, че дори представители на сектори като пътна помощ изразяват недоволство, поставяйки под съмнение ефективността на разходването на средствата в пътната агенция.

„Тук не говорим за пари и политика, а за отговорност“, заяви още служебният премиер, като очаква подробен доклад за резултатите от проверката в най-кратки срокове.