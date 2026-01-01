Националните програми "Хоризонт" и "Христо Ботев" на БНР ще са достъпни на платформата Radio ON. Това предвижда договор, подписан от генералния директор на общественото радио Милен Митев и програмния директор на Nova Radio Group Тодор Милиев.

"Обществените и търговските медии могат да бъдат партньори и съюзници във време, в което слушането на линейно радио и гледането на линейна телевизия намалява. Затова се стремим да сме по-достъпни през платформите, които все повече хора и особено младите хора ползват", каза Милен Митев.

Тодор Милиев допълни, че от години мобилните телефони се произвеждат без възможност за слушане на ефирно радио, като тази тенденция се прехвърля и към новите автомобили: "Затова времето изисква да даваме възможност на младите хора, които обичат хубавата музика, да научават новини и да получават информация от проверен източник."



