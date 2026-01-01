Главният изпълнителен директор на Chevron прогнозира, че пътуващите могат да се сблъскат с по-скъпи самолетни билети и по-малко налични полети през следващите седмици, тъй като напрежението с Иран около Ормузкия проток продължава да разклаща глобалните пазари и да повишава цените на горивата.

„Вече виждаме известен натиск за повишаване на цените на бензина. Смятам, че авиацията е област, в която ситуацията вероятно ще се влоши през следващите няколко седмици“, заяви главният изпълнителен директор на Chevron Майк Уърт в интервю за „Си Би Ес Нюз“.

„Наблюдаваме бързо свиване на предлагането на авиационно гориво в Европа и Азия, а авиокомпаниите вече обявяват корекции в разписанията си. Виждаме отражение и върху цените на билетите. Това вероятно ще бъде едно от първите места, където ефектът ще се усети най-широко“, допълни той.

Войната в Иран: По-малко полети, по-скъпи билети

Уърт посочи, че недостиг на авиационно гориво в някои части на света е имало още преди началото на войната в Близкия изток на 28 февруари. От началото на конфликта авиокомпаниите са увеличили таксите за регистриран багаж и са съкратили маршрути в отговор на кризата. Превозвачите, базирани в САЩ, са в малко по-добра позиция от европейските, тъй като Съединените щати произвеждат собствено авиационно гориво.

„Натискът върху цените и ограниченото предлагане вероятно ще доведат до допълнителна оптимизация на маршрутите. Полетите може да не са толкова много, колкото биха били иначе, а самолетите вероятно ще са по-пълни“, каза Уърт.

„И да - билетите може да поскъпнат“, добави той.

В Северна Америка цените на авиационното гориво са скочили с над 80% спрямо същия период миналата година, според Международната асоциация за въздушен транспорт.