Главният секретар на МВР Георги Кандев съобщи, че е получил заплахи и предупреждение „да се прибере“, като твърди, че срещу него се води организирана кампания за дискредитация, включваща политически и институционален натиск. Изявлението му предизвика широк обществен отзвук, като публикацията му в социалните мрежи вече е събрала около 30 000 реакции и стотици коментари в подкрепа.

Георги Кандев обясни рано тази сутрин във видео във фейсбук профила си, че четири дни след проведените предсрочни парламентарни избори е получил няколко обаждания.

„Получих съобщение да се прибера“: Заплахи към главния секретар на МВР (ВИДЕО)

"В рамките на 10 минути от скрити номера в едно от мобилните приложения ми съобщиха, че докато водим този разговор, лице с прякор „Картофа“, заедно с негови приближени, дават фалшиви показания срещу мен в Софийската градска прокуратура. Казаха ми , че са организирани от бивш ръководител в Министерството на вътрешните работи с малко име „Светльо“. Каква е целта им ли? Може би да ми припишат нещо нередно, което не съм извършил и да се опитат да ме накарат да отстъпя", посочи главният секретар.

Като служител на МВР и гражданин отправи въпрос към Софийската градска прокуратура вярно ли е, че вчера осъждани и криминално проявени лица са давали показания срещу него. "Кои са кукловодите в този сценарий? Защо сега? Няма да следвам техния модел. Мълчанието не е опция. Няма да се прибера", допълни той.

"Тези, които дълго време са разчитали на мълчание и подчинение, отново пробват същия подход - със същите думи и същата арогантност. Натиск, който разчита на страх и навик. Не и този път! Не приех да съм главен секретар, за да се прибирам. Не съм тук, за да се подчинявам на заплахи и задкулисни игри. Тук съм, за да работя по начина, който видяхте през последните два месеца", категоричен е главният секретар на МВР Георги Кандев.

Андрей Гюров: В ход е позорен опит за реванш, задействан е заговор срещу Георги Кандев

Последва мигновена реакция от служебната власт в лицето на премиера и вътрешния министър.

Министър-председателят Андрей Гюров заяви, че е в ход е "позорен опит за реванш".

"След като спряхме похищенията срещу демокрацията, след като хванахме милиони евро, преди да се превърнат в атака срещу изборите, е задействан заговор срещу Георги Кандев. Докладват ми, че в тази наказателна акция са замесени бивш началник в МВР и бизнесмен с прякор Картофа. Това е отмъщение. И предупреждение - към всеки, който си позволи да работи смело и по закон", посочи Гюров.

По думите му "вендетата" се разиграва в "Градската прокуратура на Емилия Русинова - спътница на Петьо Еврото, покровителка на депутатски имунитети и обвинителка на служебното правителство".

"Искам да кажа ясно на всички джуджета, които се прегрупират, на всички “зеленчуци“, които ще бъдат активирани, на всички политици, които се страхуват, че Кандев ще остане в МВР: Виждаме ви! И цяла България ви вижда. Аз и цялото служебно правителство стоим твърдо зад главния секретар на МВР. И всеки честен гражданин ще застане също. Не сме уплашени и сме повече от вас", зарича се Гюров.

Дечев: Стари ченгета използват мръсни номера, за да уязвят Кандев

Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев също изрази пълна подкрепа към Кандев.

"В рамките само на 2 месеца служебното правителство и МВР показаха решителност и воля да се ограничат до възможния минимум изборните престъпления - тази проказа на българската демокрация! Това стана с много труд, смелост и безкомпромистност. Това беше истинска и опасна борба срещу силите на мрака, които искат да подменят при избори волята на суверена - българските граждани! В тази война противникът ни има сероизни съюзници на ключови места в джуджетурата", написа в социалните мрежи той.

"Стари ченгета използват мръсни номера, до болка познати ни, безкрайно изтъркани, за да уязвят и неутрализират и.ф. главния секретар на МВР Георги Кандев, който благодарение на огромната работа, която свърши тези 2 месеца стана всеобщ любимец на българската нация. Целта е той да бъде набеден и убит обществено. Изказвам пълната си подкрепа за Георги Кандев. Нямам никакви съмнения в неговата почтеност. Скоро огромна отговорност ще носи за решаването на този подготвян изкуствен скандал и бъдещия министър на вътрешните работи", написа още Дечев.

Коментари в социалните мрежи дойдоха и от редица депутати, общественици, както и от много хора, които обявиха пълната си подкрепа за главния секретар на МВР до готовност дори за протести. Постът му във фейсбук около обяд и за близо 2 часа има около 30 000 реакции.