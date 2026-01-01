Спешен авариен ремонт на ВиК налага затварянето за движение на моторни превозни средства по бул. „Кукленско шосе“ - западно платно (в посока Митнически терминал) в участък от кръстовището с ул. „Скопие“ до кръстовището с ул. „Индустриална“, за времето от 8:00 часа. на 25 април до 20:00 часа на 27 април, съобщиха от ОП „Организация и контрол на транспорта“.

Аварийните дейности ще се извършват на кръстовището на "Кукленско шосе" и улица "Индустриална". Като алтернативни маршрути за движение по бул. „Кукленско шосе“, в посока от пътен възел „Родопи“ към Митнически терминал Пловдив се препоръчват:

- бул. „Кукленско шосе“ – надясно по ул. „Скопие“ – наляво по ул. „Индустриална“ – надясно по бул. „Кукленско шосе“, в посока към Митнически терминал Пловдив.

- пътен възел „Родопи“ – надясно по ул. „Даме Груев“ – наляво по ул. „Пере Тошев“ – наляво по бул. „Никола Вапцаров“ – надясно по ул. „Индустриална“ – надясно по бул. „Кукленско шосе“, в посока към Митнически терминал Пловдив.

Заради временната организация на движение, маршрутите на автобусни линии №11, 17, 24, 37 и 116 се променят, както следва:

Линия № 11

Посока Завод „Биомашиностроене“ - Митница - Бул. „Александър Стамболийски“ спирка №280 – магазин „Рила“ , десен завой по бул. „Кукленско шосе“ , спирка №64 – хотел „Родопи“, и по маршрута определен от ОбТС.

В обратна посока: бул. „Кукленско шосе“ , спирка №285 – завод „Рекорд“, спирка №65 – „Крепежни изделия“, ляв завой по ул. „Скопие“ , спирка №290 – „Механотехника“, и по маршрута определен от ОбТС.

Линия № 24

Посока Завод „Устрем“- кв. Прослав - бул. „Кукленско шосе“ спирка №346 – „срещу OMV“ , десен завой по ул. „Скопие“ , ляв завой по ул. „Индустриална“, десен завой по бул. „Никола Вапцаров“ спирка №67 - срещу „Втора градска болница“ и по маршрута определен от ОбТС.

В обратна посока: Маршрутът не се променя.

Линия № 17

Посока жк „Такия“ А13 – кв. Прослав - бул. „Кукленско шосе“ спирка №346 – „срещу OMV“ , десен завой по ул. „Скопие“ , ляв завой по ул. „Индустриална“, десен завой по бул. „Никола Вапцаров“ спирка №67 - срещу „Втора градска болница“ и по маршрута определен от ОбТС.

В обратна посока: Маршрутът не се променя.

Линия № 37

Посока ул. „Юндола“- ЕАЗ - ул. „Скопие“ спирка №379 – НАП , десен завой по ул. „Индустриална“, спирка №1030 „ЕАЗ“-последна.

В обратна посока: ул. „Индустриална“ спирка №1030 „ЕАЗ“, спирка №289- „срещу НАП“, ляв завой по ул. „Скопие“, спирка №290- „Механотехника“ и по маршрута определен от ОбТС.

Линия № 116

Посока Кв. „Изгрев“ – Митница - бул. „Никола Вапцаров“ спирка №62- Зала „Олимпиада“, десен завой по ул. „Индустриална“, спирка №63 – срещу завод „Флавия“, десен завой по бул. „Кукленско шосе“, спирка, №64 - хотел „Родопи“ и по маршрута определен от ОбТС.

В обратна посока: бул. „Кукленско шосе“ , спирка №285 – завод „Рекорд“, спирка №65 – „Крепежни изделия“, ляв завой по ул. „Скопие“, ляв завой по ул. „Индустриална“, на кръговото кръстовище десен завой по бул. „Никола Вапцаров“ , спирка №67 – „срещу Втора градска болница“ и по маршрута определен от ОбТС.