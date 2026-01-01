Девет паркинга в Пловдив предстои да бъдат обновени и модернизирани, показва проверка в Регистъра на електронните обществени поръчки. Модернизацията ще обхване паркингите на хотел "Тримонциум", на улиците "Звезда", "Петко Д. Петков", "Владивосток", бул. "Шести Септември", на Рилон Централен, на Магазин "Перла", на зала "Колодрума" и на Гребната база в града.

Обществената поръчка е публикувана без осигурено финансиране, а прогнозната стойност е 191 734,46 без ДДС. Сумата ще включва внедряването на автоматични бариери от най-висок клас, камери за автомобилни номера с висок процент на разпознаваемост, информационни дисплеи с висока резолюция и автоматичен разплащателен терминал с възможност за плащане в брой, с карта и чрез мобилен телефон.

Основната цел на поръчката е осигуряване на необходимата модернизация и разширяване на функционалността за ефективно управление и отчитане на специфичните особености при експлоатацията на описаните обекти. Чрез внедряването на съвременни системи ще се постигне значително подобрение в организацията и функционирането на паркингите, като от една страна ще се ограничи образуването на опашки от клиенти, изчакващи заплащане в паркинг зоните, а от друга страна ще се повиши нивото на сигурност и контрол в тези зони, пише още в обществената поръчка.

Тя обхваща демонтаж на наличното оборудване, доставка и инсталация на ново, както и внедряване на съвременни системи за платено паркиране. В рамките на изпълнението се предвижда монтаж на разплащателни машини, други необходими хардуерни елементи и съответния софтуер, осигуряващ коректната и надеждна работа на системите.

Според публикуваната от община Пловдив обществена поръчка изпълнителят се задължава да осигурява пълна гаранционна поддръжка на хардуерните и софтуерните продукти, както и оборудването предмет на настоящия договор, за периода от 24 месеца, като този срок започва да тече от датата на извършване на монтаж и пускане на системата на съответния обект.