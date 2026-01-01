Гребният канал на Пловдив приема домакинството на голямо международно риболовно състезание, съобщиха от Българската федерация по риболовни спортове.

Турнирът за Купата на БФРС започна от 24 април и продължава до неделя - 26 април.

Надпреварата е в три дисциплини - „Плувка”, „Фидер” и „Метод Фидер“.

Към секция „Плувка” има турнир за деца, юноши и девойки, като младите таланти не заплащат такса за участие.

Пловдивчани и гостите на града, които използват Гребна база за спорт и разходка, е добре да зная, че участниците са разположени и ще ловят в северната част на канала.