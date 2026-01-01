Карлос Насар направи опит да подобри световния рекорд с изтласкване на 233 кг, но не успя

България отново има европейски шампион. Карлос Насар спечели четвъртата си поредна титла на Европейското първенство по вдигане на тежести, след като вдигна 210 кг в изтласкването в категория до 94 килограма.

Българинът започна с успешен опит на 170 кг, а при втория си излезе на 176 кг при изхвърлянето, които преодоля. В третия си опит Насар атакува световния рекорд от 183 кг, но не успя да го реализира.

Със сребърния медал остана арменецът Ара Аганян, който направи двубой от 381 килограма.

Бронзът е за французина Ромен Имадушен, който постигна общо 370 килограма.

Карлос Насар е най-добър щангист в Европа за 2024

Припомняме, че Карлос Насар спечели приза за "Щангист на годината" в Европа, който се връчва от Европейската федерация по вдигане на тежести и Междуродната асоциация на спортната преса (AIPS). Той взе наградата си на церемония в Батуми, където се провежда европейското първенство.

Българинът получи отличието за представянето си през 2025 година, в която стана европейски шампион в Кишинев и световен шампион във Фьорде. 

За 21-годишния Насар това е второ поредно отличие за най-добър тежкоатлет в Европа. През 2024 година той стана също световен и европейски шампион, но взе и олимпийска титла в Париж.

