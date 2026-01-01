Отделението по ендокринология на УМБАЛ-Бургас ще изследва и консултира безплатно хора с наднормено тегло. Целта е предотвратяване на съпътстващите усложнения.

Изследванията ще се провеждат в отделението от 29 април до юни по график и със задължително предварително записване онлайн на този линк: https://screening.healthedu.eu и в сайта на болницата.

Отворена е и гореща телефонна линия за информация - 0700/101-26 - от 17:00 до 19:00 часа в делничните дни (на цената на един градски разговор, според тарифния план на мобилните мрежи). Ще се записват лица над 18-годишна възраст, без поставена диагноза диабет, по определени от лекарите критерии, съобщиха от Общината.

Скринингът е напълно безплатен за пациентите и включва апаратно изследване за съотношение състава на телесната маса, биохимични показатели на кръв и урина за оценка на сърдечносъдов, бъбречен и чернодробен риск, вследствие на затлъстяването. Направление не се изисква. Необходимо е да са минали поне 3 часа от последното хранене преди прегледите. Всичко се извършва на място в отделението само с едно посещение.

„УМБАЛ-Бургас е единствената болница извън столицата, която получи покана да се включи в кампанията, провеждана за четвърта поредна година от Института за здравно образование.

Това е признание за ключовото ни значение като единствено Отделение по ендокринология в Югоизточна България“, коментира д-р Стефка Стефанова, началник на Ендокринологията. По данни на отделението, над 60% от бургазлии са с наднормено тегло, а 30% - със затлъстяване.

Затлъстяването не е козметичен проблем, а хронично заболяване, свързано с натрупване на голямо количество мастна тъкан, която създава хронично възпаление в организма. То е причина за отключването на над 200 придружаващи заболявания и усложнения - сърдечносъдови, метаболитни, костно-ставни, злокачествени, репродуктивни и други.

То води до по-висока обща смъртност, социално и емоционално страдание, променя имунитета на човека, прави го по-слаб и неустойчив към инфекции. Традиционните методи за намаляване на теглото дават бавни резултати, което обезсърчава голям процент от хората със затлъстяване.

Целта на ендокринолозите е чрез тази кампания да вдъхнат вяра и с правилни съвети, и добро проследяване да подкрепят пациентите по пътя им към нормално тегло, по-добро здраве и живот.