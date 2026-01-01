Телесното тегло има значение - както и храненето - но гените играят водеща роля за нивата на холестерола.

Холестеролът е мастно вещество, което се произвежда основно от черния дроб и се използва от организма за изграждане на клетки и производство на хормони, но често се възприема като основен враг на сърдечното здраве. Съществуват различни видове, като високите нива на LDL (липопротеин с ниска плътност) увеличават риска от инфаркт и инсулт.

Този т.нар. „лош“ холестерол се натрупва по стените на артериите, стеснява ги и затруднява кръвотока, пише в. „Гардиън“.

Високият LDL холестерол не е характерен само за хората с наднормено тегло. „Генетиката е основният фактор, който определя по-високите нива на LDL холестерола“, каза Навид Сатар, професор по кардиометаболитна медицина в Университета в Глазгоу.

„Храненето има по-малко влияние и не толкова общият брой калории е решаващ, а количеството наситени мазнини“, добави той.

Те се съдържат в сладкиши, бисквити, шоколад и много ултрапреработени храни и могат да повишат нивата на LDL. Това означава, че дори човек със сравнително нормално тегло може да има висок холестерол - заради генетична предразположеност или хранителни навици.

Рискът за сърдечно-съдовото здраве не се изчерпва само с LDL холестерола.

„Самото затлъстяване има минимално влияние върху нивата на LDL“, посочи Сатар. „Но то оказва значително въздействие върху други липиди в кръвта.“

По-специално, излишните мазнини в организма се свързват с по-високи нива на триглицериди и остатъчен холестерол, които също повишават риска от сърдечно-съдови заболявания. Затлъстяването е тясно свързано и със състояния като диабет тип 2 и високо кръвно налягане, които допълнително увеличават вредното въздействие на LDL.

При притеснения относно холестерола е препоръчително да се направи изследване. Във Великобритания хората над 40 години имат право на здравен преглед, включващ тест за холестерол.

„Личният лекар може лесно да оцени общия сърдечно-съдов риск“, заяви Сатар.

„Той не зависи само от LDL - значение имат и фактори като диабет, тегло и кръвно налягане“, заключи той.

По-рано е полезно да се установи дали има фамилна обремененост със сърдечни заболявания.