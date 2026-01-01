София има визия и конкретен план за преминаване към едносменен режим на обучение, но реализацията му зависи от по-справедливо и целенасочено разпределение на държавното финансиране. Това заяви кметът Васил Терзиев по повод необходимите инвестиции в образователната инфраструктура на столицата.

Терзиев: Още 42 столични училища трябва да преминат на едносменен режим на обучение

В тази връзка е изпратено официално писмо до Министерството на образованието и науката с искане за преразглеждане и разширяване на националната програма за училищна инфраструктура и детски градини.

Столичният кмет: Всичко, свързано с образование, за нас е приоритет и може да се види от бюджета

„Образованието е в основата на успеха и просперитета на всяка държава. Затова условията, при които се осъществява учебният процес, са от ключово значение. Двусменният режим е ежедневие за хиляди семейства в София и влияе пряко върху времето на децата за учене, почивка и нормален ритъм на живот“, подчерта Терзиев.