На специална церемония в Галерия "Пловдив 2019" бе валидирана пощенска марка, посветена на вековния юбилей на футболен клуб Локомотив Пловдив. Марката е в тираж от 5100 броя, а цената ѝ е 1,95 евро.

Тя е изработена от художника Георги Георгиев и валидирането ѝ е част от инициативите, свързани с честванията на 100-годишнината от основаването на "черно-белите".

На събитието присъстваха заместник-кметът на Пловдив по "Култура, археология и туризъм"- Пламен Панов, председателят на фенклуба на Локомотив - Атанас Нейков, Елена Кабакова - представител на Областна пощенска станция на „Български пощи“, и авторът на изданието - Георги Георгиев.

БТА

Заместник-кметът на Пловдив Пламен Панов призна, че е футболен привърженик и следи изявите на Локомотив Пловдив. "Днешното събитие е много важно, защото то ясно подчертава значимостта на един от стълбовете на културната и спортната история на нашия град - именно футболен клуб Локомотив.

Тези сто години са години на слава, на емоции и на гордост. Много е важно, че с валидирането на тази марка, ние правим ясна равносметка за огромните успехи и отпечатъци в историята на Пловдив, които Локомотив Пловдив поставя, но и поглед в бъдещето напред.

БТА

Ние няма просто да разказваме историята на Локомотив. Истината е, че с тази марка Локомотив ще комуникира Пловдив пред света, което е нещо наистина специално", заяви Пламен Панов.

Председателят на фенклуба на Локомотив Пловдив Атанас Нейков също акцентира върху значимостта на валидирането на пощенската марка. "Тази марка ще носи историята, паметта и емоцията на един 100-годишен клуб и на всички поколения фенове, които са били неотлъчно зад него. Ще разказва историята на Локомотив далеч извън пределите на града и на страната ни", каза Нейков.

БТА

В галерията, където до 26 април продължава специална изложба, посветена на вековния юбилей на Локомотив, бе разположена и изнесена пощенска станция, от която всеки желаещ имаше възможност да закупи юбилейната пощенска марка-блок.