Топлоподаването за целия град Сливен ще бъде спряно в периода от 10 май до 30 юни включително заради извършването на планов ремонт. Това съобщиха от „Топлофикация – Сливен – инж. Ангел Ангелов“ ЕАД.

От дружеството информират, че спирането на топлоподаването е свързано с ремонтни дейности по топлопреносната мрежа.

Във връзка с подмяната на тръби по магистрални топлопроводи от 24 април до 30 юни ще бъде затворено западното платно на бул. „Христо Ботев“ в Сливен.

По време на ремонта движението на моторни превозни средства ще се извършва двупосочно в източното платно на булеварда.

Около 14 000 са битовите абонати на ТЕЦ-Сливен.