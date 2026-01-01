Установени са редица нарушения при съвместна операция по противодействие на престъпленията против данъчната система, съобщиха от полицията.

На 26 март служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ и ТД НАТ Бургас - финансов контрол са извършили проверки на територията на град Сливен за установяване на нарушения и престъпления, съгласно закона за счетоводството, и избягване установяването и плащането на данъчни задължения от регистрирани търговци.

В един от проверените обекти са установени две нарушения, едно от които е разминаване в касата на търговеца.

Предстои да бъдат съставени актове за административни нарушения и издаване на наказателни постановления. В друг обект са констатирани четири нарушения, за които ще бъдат съставени актове за административни нарушения и издаване на наказателни постановления.