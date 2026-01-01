По епидемиологични данни са регистрирани три случая на морбили във Варна. Това съобщи заместник-директорът на Регионалната здравна инспекция в града доц. Миглена Коларова.

Тя уточни, че пробите са изпратени в референтна лаборатория в София, информацията от която се очаква да пристигне в понеделник.

Случаите са регистрирани, след като дете от столицата е гостувало по празниците във Варна. В контакт с него са били две братчета - на две и на осем години, които по-късно са проявили признаци на заболяването.

През Инфекциозната клиника в града е преминало още едно дете, за което има съмнения, че е с морбили.

"В момента текат проучвания с кого са били контактни децата", допълни доц. Коларова.

Тя подчерта, че родители, чиито деца проявят някакви респираторни прояви - сълзене, хрема, температура, веднага да трябва да потърсят лекар, а не сами да дават медикаменти.