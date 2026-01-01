Регистрирани са нови три случая на морбили в област Ловеч, съобщават от Регионалната здравна инспекция (РЗИ).

Те са в ловешките села Дойренци и Славяни и в луковитското - Румянцево. Издирени са контактните лица и са предприети необходимите противоепидемични мерки в заразните огнища, допълват от РЗИ.

През миналата седмицата със съдействието на кмета на с. Румянцево и общопрактикуващите лекари е организирана и осъществена кампания за имунизиране на подлежащи и изостанали деца с ваксина срещу морбили, паротит и рубеола в населеното място. Обхванати са 18 деца с една доза ваксина.

Продължава имунизирането на децата и в други населени места от областта със съдействието на кметовете и здравните медиатори. Преди дни в село Славяни, откъдето беше един от първите заболели от морбили - мъж на 25 години, бяха ваксинирани пет деца.

Остава задължението на общопрактикуващите лекари активно да издирват подлежащите деца от 13 месеца до 18-годишна възраст за имунизация или реимунизация срещу морбили и приоритетно да ги обхващат с ваксина срещу морбили, паротит и рубеола, посочват още от РЗИ.

Здравните власти отново призовават родителите да проверят имунизационния статус на своите деца и при пропуск да се обърнат към личния лекар в най-кратък срок.