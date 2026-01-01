Лили Иванова ще се срещне с публиката в Габрово на 16 юни от 19:00 часа в спортна зала „Орловец“, съобщиха от екипа на певицата. Концертът е част от националното й турне тази година.

Певицата ще излезе на сцената заедно с LI Orchestra, в който са Ангел Дюлгеров, Орлин Цветанов, Огнян Енев, Иван Йорданов-Чери, Христо Михалков, Росен Ватев и вокалното трио „ЛаТиДа“. Музикален продуцент е Ангел Дюлгеров.

Лили Иванова ще се изяви в Габрово, след като на 12 юни откри концерта „25 години „БГ радио“ през храм-паметника „Александър Невски", а на 24 май пя в парижката зала „Олимпия".

След Габрово турнето ще продължи в Добрич - на 1 юли, Русе - на 2 юли, Горна Оряховица - на 10 юли, Варна - на 11 юли и Бургас - на 12 юли. Есенната част на обиколката включва концерти в София на 2 септември, Пловдив - 7 септември, Плевен - 10 септември, Шумен- 22 октомври, Хасково- 16 ноември, Пазарджик - 18 ноември и Ямбол - 23 ноември.

От екипа на Лили Иванова обявиха, че тя ще има само пет ексклузивни концерта през 2027 г. в четири български града – София, Пловдив, Варна и Бургас. За тях вече е създаден специален сайт за ранни записвания за информация и билети, като регистриралите се в него ще получат достъп до продажбата на билети 24 часа преди останалите почитатели в страната.