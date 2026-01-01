Мариус Борг Хойби
Мариус Борг Хойби / Getty Images

Доведеният син на норвежкия престолонаследник Хокон е признат за виновен по две обвинения в изнасилване, едно обвинение в домашно насилие и други престъпления и е осъден на четири години затвор, постанови съд в Осло в понеделник.

29-годишният Мариус Борг Хойби, който става част от кралското семейство, след като майка му Мете-Марит се омъжва за Хокон през 2001 г., беше оправдан по още две обвинения в изнасилване.

Той пледира невинен по най-тежките обвинения, включително изнасилване, но призна част от по-леките. Присъдата подлежи на обжалване.

Седемседмичният процес предизвика широк обществен интерес в скандинавската страна. В хода му бяха представени доказателства, включително материали, свързани с наркотична зависимост, самозаснети видеа на сексуални контакти и над 800 електронни съобщения.

Съдът е приел, че едно от изнасилванията е било извършено в мазето на семейния дом на престолонаследника.

Прокуратурата поиска по-тежко наказание – седем години и седем месеца лишаване от свобода.

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CNN
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