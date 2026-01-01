Доведеният син на норвежкия престолонаследник Хокон е признат за виновен по две обвинения в изнасилване, едно обвинение в домашно насилие и други престъпления и е осъден на четири години затвор, постанови съд в Осло в понеделник.
29-годишният Мариус Борг Хойби, който става част от кралското семейство, след като майка му Мете-Марит се омъжва за Хокон през 2001 г., беше оправдан по още две обвинения в изнасилване.
Marius Borg Høiby, the 29-year-old son of Norway's Crown Princess Mette-Marit, has been found guilty of two counts of rape and sentenced to four years in prison by the Oslo District Court.— APT News (@APT__News) June 15, 2026
A panel of judges convicted Høiby on two rape charges and several other offences while… pic.twitter.com/HW7HcCeJ7M
Той пледира невинен по най-тежките обвинения, включително изнасилване, но призна част от по-леките. Присъдата подлежи на обжалване.
🇳🇴 He grew up around palaces, privilege and one of Europe’s most admired royal families - but now his name is making headlines for completely different reasons.— YOUR INFOBOX (@YOUR_INFOBOX) June 15, 2026
Marius Borg Høiby, the son of Mette-Marit and stepson of Haakon, Crown Prince of Norway, is facing one of the biggest… pic.twitter.com/prAcKu9TGi
Седемседмичният процес предизвика широк обществен интерес в скандинавската страна. В хода му бяха представени доказателства, включително материали, свързани с наркотична зависимост, самозаснети видеа на сексуални контакти и над 800 електронни съобщения.
#ÚLTIMAHORA | Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit, condenado "por unanimidad" a cuatro años de prisión https://t.co/Mkk8mzM59i— Lecturas (@Lecturas) June 15, 2026
Съдът е приел, че едно от изнасилванията е било извършено в мазето на семейния дом на престолонаследника.
Прокуратурата поиска по-тежко наказание – седем години и седем месеца лишаване от свобода.