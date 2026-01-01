Митническите служители на Митнически пункт „Лесово“ откриха близо 363 кг марихуана в товарен автомобил, превозващ перални машини. Около 3 000 000 евро е стойността на наркотичното вещество по цени на съдопроизводството.

На 23 април товарен автомобил с румънска регистрация пристига на МП „Лесово“ на изходящо трасе от страната. В зоната за митнически контрол водачът, турски гражданин с инициали Д.К., е представил документи, че превозва транзитно перални машини от Румъния за Турция през България и е заявил, че няма друго за деклариране.

При извършения оглед на превозното средство, инспекторите забелязват следи от манипулация по пломбажното въже на полуремаркето, без да са нарушени фабричните пломби на товара.

Извършена е щателна митническа проверка, при която митническите служители откриват върху декларираните перални машини в товара 25 кашона, съдържащи общо 338 вакуумирани пликове със суха зелена тревиста маса. При извършените полеви наркотестове веществото в пакетите реагира на марихуана.

Иззети са общо 362,881 кг бруто тегло марихуана. Водачът е задържан и по случая е образувано досъдебно производство по описа на Териториална дирекция Митница Бургас, което се провежда от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Ямбол.

Предстои Окръжна прокуратура – Ямбол да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на Д.К.

Агенция „Митници“