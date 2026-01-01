В 11 села в Ямболско в общините Тунджа и Стралджа се очакват проблеми с водоподаването от 26 април, неделя, до 28 април, вторник. Причината е планов ремонт по водоснабдителна система „Бакаджик“, съобщиха от „Водснабдяване и канализация“ (ВиК) – Ямбол.

На 26 април от 8:00 до 19:00 ч. ще бъде напълно прекъснато водоподаването към с. Окоп, община Тунджа. От неделната сутрин до 17:30 ч. във вторник се очакват затруднения и понижено налягане в селата Козарево, Калчево, Победа, Челник, Сламино и Каравелово в община Тунджа, както и в Тамарино, Саранско, Каменец и Войника в община Стралджа. В някои от тези села е възможно временно пълно прекъсване на водоснабдяването поради изчерпване на наличните количества вода или поради специфичното им разположение, посочват от ВиК – Ямбол.

Очаква се водоподаването да бъде възстановено на 28 април в 17:30 часа, като пълното нормализиране на налягането ще отнеме до 48 часа. От дружеството препоръчват на жителите да се запасят с необходимите количества вода. При прекъсване за повече от 12 часа ще бъде осигурено алтернативно водоснабдяване с водоноски.

Ремонтът включва подмяна на тръби, арматура и помпа в станция „Окоп“, ключов елемент от системата „Бакаджик“. Дейностите са част от инвестиционната програма на ВиК оператора и целят подобряване на състоянието на мрежата и качеството на услугата след зачестили аварии, допълват от дружеството.

Чести аварии, оставящи без вода селата от т.нар. водоснабдителна група „Бакаджик“ в Ямболско, има от години, като прекъсванията на водопоподаването са не само през летния сезон, а и през зимните месеци.