Атанас Стефанов Калчев от „Прогресивна България“ се е отказал да бъде депутат в 52-рото Народно събрание, съобщи на заседанието на Централната избирателна комисия (ЦИК) Росица Матева, заместник-председател и говорител на комисията.

Той е седми в листата на „Прогресивна България“ в 17-ти многомандатен избирателен район (МИР) – Пловдив. От формацията имат осем мандата в Пловдив.

Следващите двама в листата са Стефан Иванов Цанков и Иван Запрянов Мавродиев.

Вчера общо 21 кандидати за народни представители са отказали да бъдат депутати в 52-рото Народно събрание.