Днес изтича срокът кандидатите за народни представители, избрани в два многомандатни изборни района, да заявят от коя листа искат да влязат в 52-рия парламент. Това се посочва в приетата от Централната избирателна комисия (ЦИК) хронограма за вота на 19 април.

Общо 13 са кандидатите за народни представители, избрани в два многомандатни изборни района, съобщиха вчера от ЦИК.

Според хронограмата, когато кандидат е избран в два многомандатни изборни района, той е длъжен в еднодневен срок от узнаването писмено да заяви в ЦИК в коя листа желае да остане избран.

ЦИК обяви вчера разпределението на мандатите на политическите сили в 52-рия парламент. „Прогресивна България“ ще има мнозинство със 131 депутати. ГЕРБ – СДС ще има 39 депутати, „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП – ДБ) – 37 депутати, „Движение за права и свободи“ (ДПС) – 21 депутати, а „Възраждане“ – 12 депутати.

На заседание на ЦИК вчера беше съобщено, че 21 кандидати за народни представители са отказали да бъдат депутати в 52-рото Народно събрание.

Очаква се в събота ЦИК да обяви и поименния състав на 52-рото Народно събрание.