Силен вторичен трус с магнитуд 5 по Рихтер беше регистриран в Гърция, съобщава гръцката телевизия "Скай". Земетресението е засечено в морето в района на остров Крит.
Рано тази сутрин - 6:18 ч., в същия район беше регистриран земен трус с магнитуд 5,8 по Рихтер, съобщи Евросредиземноморският сеизмологичен център. Според института по геодинамика към Атинската обсерватория земетресението е било по-слабо - 5,7 по Рихтер.
Земетресение разлюля гръцкия остров Крит
Епицентърът силния вторичен трус е бил на около 18 километра южно от Крит на дълбочина 7,7 километра.
До момента са регистрирани около 20 вторични труса след силното земетресение от сутринта, предаде гръцката агенция АНА-МПА. Пред агенцията директорът на института Василис Карастатис е заявил, че честотата на вторичните земни трусове е голяма, но сеизмичната активност след силния трус се развива нормално. Според Карастатис природното явление с подобен интензитет е естествено за региона.
Няма данни за пострадали и нанесени щети.