Пловдивският апелативен съд ще разгледа жалбата на 14-годишното момче от Стара Загора, задържано по обвинение за убийството на майка си в пловдивския район „Северен“.

14-годишният, обвинен за убийството на майка си в Пловдив, остава в ареста

На 11 октомври Окръжният съд постанови тийнейджърът да остане в ареста.

Според магистратите са събрани достатъчно доказателства, за да се направи обосновано предположение, че той е извършил престъплението.

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Припомняме, че 45-годишната жена беше убита на 9 октомври. Сигналът за случилото се бе подаден от сина ѝ.

По данни на разследващите смъртта е настъпила вследствие на множество пробождания с нож. Днешното заседание на Апелативния съд ще се проведе при закрити врата.