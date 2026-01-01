Студенти по медицина и млади лекари излизат на протест пред Министерството на здравеопазването днес. Те настояват предизборните обещания да бъдат изпълнени, а сред тях са работещ портал за специализации, електронни книжки на специализанта и реформи за достойно възнаграждение на труда, съобщава NOVA.

Бунт в бяло - медиците от ИСУЛ поискаха достойни заплати и по-добри условия

Сред исканията им са още реформа, която да позволи на пациентите да доплащат по-малко за медицинска грижа.

Министерството на здравеопазването въвежда електронни книжки за специализантите

Протестът е с начален час 18 часа и ще продължи с шествие до Народното събрание.