Лили Иванова ще изнесе тази вечер концерт в зала „Арена Шумен“. Изявата е част от националното турне на певицата през тази година.

Това съобщи Николай Недеков, личен асистент на Лили Иванова и организатор на концертите ѝ.

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В концерта, който ще започне в 19:00 часа, ще участват и музикантите от Li Orchestra - Ангел Дюлгеров (китари, цигулка), Орлин Цветанов (цигулка), Огнян Енев (пиано, тромпет, саксофон), Иван Йорданов-Чери (китари), Росен Ватев (ударни, перкусии), Христо Михалков (бас китара), както и трио „ЛаТиДа“ (беквокали).

"След Шумен турнето на Лили Иванова ще продължи с концерти на 16 ноември в Хасково, на 18 ноември в Пазарджик и на 23 ноември в Ямбол", допълни Недеков.

През 2027 г. Лили Иванова ще има пет концерта в четири български града - София, Пловдив, Варна и Бургас. Лили Иванова изнесе концерт в Летния театър в Шумен на 2 юли 2024 г.