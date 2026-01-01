Серия от пощенски марки, изобразяващи четири от най-значимите артефакти на древното тракийско наследство, бяха представени в Националния археологически музей.

Изданието бе пуснато в употреба от министъра на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов, директора на Националния археологически музей доц. д-р Христо Попов и художника на проектите Тахсин Ахмед.

Церемонията се състоя в зала „Трезор“ на Националния археологически музей.

БГНЕС

„Много е хубаво това, че национални институции съдействат за популяризиране на богатото културно-историческо наследство на страната“, каза доц. д-р Христо Попов. Той отбеляза, че Националният археологически музей е най-големият трезор що се отнася до археологията и нашето богато културно-историческо наследство.

БТА

„Днес ни е събрало тракийското злато. Четирите артефакта, които са използвани, за да бъдат изобразени на марките, които се пускат в обращение, са едни от най-знаковите и разпознаваеми, включително и от по-ранни периоди и от проучвания, като Тракийския златен нагръдник от Мезек или Пръстенът от Езерово. Но включително и такива от по-нови проучвания от последните 15 – 20 години, като например Златната маска от могила Светицата при Казанлък от проучванията на Георги Китов и Началнекът от златното съкровище от голямата могила при Сборяново от проучването на Диана Гергова“, заяви директорът на музея.

БГНЕС

„Избрахме наистина едни знакови неща – който ги познава, ще ги разпознае, който не ги познава, ще има шанса да ги научи. Това са най-масовите български марки, с най-голям тираж, те ще са по някакъв начин визитката на България по цял свят, защото това са най-разпространяваните марки, така че за мен беше едно удоволствие да ги направя и да работя по тази тема“, заяви художникът на проектите Тахсин Ахмед.

От своя страна служебният министър на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов изтъкна, че пред нас е своеобразна енциклопедия в умален вид.

БГНЕС

"Миниатюрен разказ за един от най-загадъчните и впечатляващи периоди от историята по нашите земи. Тракийската цивилизация със своята изтънчена материална архитектура, духовна дълбочина ще оживее и ще достига до българските граждани у нас и по света с всяко писмо и картичка“, заяви той.

Като посочи, че серията пощенски марки изобразява четири от най-значимите оцелели артефакти от древния тракийски свят, открити в различни географски краища на България, министър Исмаилов разказа повече за предметите.

„Всяка марка е свидетелство на къс от време, който носи със себе си духа на траките, впит в своевременната ни идентичност. Това прави серията значима за всеки, който търси връзката между миналото и настоящето“, каза още той и поздрави художника Тахсин Ахмед за великолепните проекти и благодари на домакините от Националния археологически музей.

БГНЕС

Исмаилов отбеляза още, че пощенските марки, свързани с тракийското историческо наследство, се радват на голям колекционерски интерес и даде пример с последното издание през 2016 г. на тема „Антични тракийски монети“.

„Днес 10 години по-късно валидираме първите български марки с променлив тираж, които са с цена в евро. Те ще бъдат използвани години наред за пощенска кореспонденция. Специално за колекционерите пускаме в употреба и блок лист от четири марки в тираж 1000 броя“, обяви служебният министър на транспорта и съобщенията.