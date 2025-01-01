Днес прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков се опита да успокои интензивните спекулации в медиите за потенциална промяна в най-висшите ешелони на руската външна политика. Причината? Забележителното отсъствие на външния министър Сергей Лавров от заседанието на Руския съвет за сигурност на 4 ноември, когато президентът Владимир Путин обсъди възможността за пълномащабни ядрени опити.

„Няма никаква истина в тези съобщения“, заяви Песков в разговор с репортери. „Лавров продължава да заема поста министър на външните работи, разбира се“, добави той.

За да се обясни защо това е новина, е необходимо малко „кремлинология“. Руският бизнес вестник „Коммерсант“ – позовавайки се на „информирани източници“ – предизвика учудване, като съобщи, че ветеранът дипломат е отсъствал от високопоставената среща с Путин.

Освен това наблюдатели отбелязаха, че Лавров е бил единственият постоянен член на Съвета за сигурност, който е пропуснал срещата. Успоредно с това стана ясно, че външният министър няма да води руската делегация на срещата на Г-20 в Йоханесбург по-късно този месец: на 4 ноември Путин подписа указ, с който назначи по-младши служител, заместник-началник на кабинета на президентската администрация Максим Орешкин, за ръководител на делегацията.

Любопитните умове веднага попитаха: дали Лавров е в немилост пред Путин и дали това е знак за възможна промяна в руското правителство?

Новината за отсъствието на Лавров дойде само няколко седмици след провала на плана за лична среща на върха в Будапеща между Путин и американския президент Доналд Тръмп. Лавров беше ключовата фигура за Русия в осъществяването на тази среща, но след телефонен разговор между Лавров и държавния секретар Марко Рубио срещата беше отложена.

Американски официални лица заявиха, че руснаците не са променили максималистката си позиция по отношение на Украйна, а администрацията на Тръмп наложи нови санкции на Москва.

Но ако в Москва има негативна реакция поради очевидния дипломатически неуспех, Кремъл изглежда решен да не допуска вътрешни раздори да станат публично достояние. На въпрос на Си Ен Ен дали Лавров все още е на поста си, говорителката на външното министерство Мария Захарова потвърди отсъствието му от сесията на 4 ноември, добавяйки: „но това се случва“.

Лавров е лицето на руската дипломация от над две десетилетия и преди това е бил посланик на Русия в ООН. Той служи лоялно на Путин през период на интензивна конфронтация между Русия и Запада, от кратката руско-грузинска война през 2008 г. и инвазията и анексирането на Крим през 2014 г. до влизането на Москва в гражданската война в Сирия през 2015 г. Той също така бе ревностен защитник на руската инвазия в Украйна през 2022 г.

75-годишният Лавров също така е усъвършенствал дързък, конфронтационен стил на дипломация, който често е съответствал на имперските амбиции на Путин. На неотдавнашната среща на върха в Анкъридж, Аляска, с Тръмп, руският външен министър пристигна облечен с пуловер с логото CCCP, инициалите на Съветския съюз.

Но тролинга може да ви доведе само дотук, особено когато става въпрос за администрацията на Тръмп. След като Тръмп сигнализира, че срещата в Будапеща е отменена, Кирил Дмитриев, шефът на руския суверенен фонд и специален пратеник на Кремъл, отлетя за САЩ за това, което някои наблюдатели видяха като кръг от мерки за ограничаване на щетите.

При Путин обаче лоялността и последователността все още се ценят. Миналата година, например, Кремъл обяви замяната на Сергей Шойгу, дългогодишния министър на отбраната на Русия. Но вместо да бъде уволнен заради липса на успехи на бойното поле, Шойгу беше преместен на пост като секретар на Съвета за сигурност на Русия.

Дори когато се сблъсква с големи неуспехи, изглежда, че реакцията на лидера на Кремъл често е пренареждане на столовете.