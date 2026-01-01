Софийският градски съд постанови задържане под стража за осемте обвиняеми за трафик на мигранти, задържани при акция на 16 юни на „Гранична полиция", Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" и дирекция „Миграционни процеси“ към Държавна агенция „Национална сигурност".

Определението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване пред горната инстанция.

Според съдебния състав има опасност обвиняемите да извършат престъпление, както и обосновано предположение, че са съпричастни към престъпленията, за които са обвинени. Няма данни да има опасност да се укрият.

Разбиха една от най-големите групи за трафик на мигранти през последните години у нас

Съдията отбеляза, че по делото има множество свидетели, които обясняват за структурата на групата и ролята на обвиняемите. Също така има данни по делото относно трафика на хора за връзки на групата с Турция и Румъния. Освен това бе посочено, че има данни за това групата да се е готвила да разшири дейността си и с пренос на наркотици.

Операцията по задържането бе проведена в София, Стара Загора, Перник и Айтос, а обвинения са повдигнати на осем души. От тях четирима са сирийски граждани с хуманитарен статут, включително лидерът, а останалите са български граждани.

Според прокурор Мариян Александров от Софийска градска прокуратура има реална опасност обвиняемите да извършат престъпления, ако им бъде наложена по-лека мярка от постоянен арест. Той отбеляза, че при дейността им като организирана престъпна група всеки от тях е имал строго разпределени роли. Според прокурора четиримата сирийски граждани има опасност да се укрият, заради хуманитарния им статут и това, че не са граждани на страна от ЕС.

За „лидер на групата“ е сочен обвиняемият Мохамед Моаяд, той е роден 2000 г. в София със сирийско гражданство, според разследващите. В групата е участвал и по-малкият му брат Мохамед Амондасер.

Защитниците на обвиняемите настояха за по-леки мерки за неотклонение на клиентите им. Част от тях поискаха да им бъде наложена мярка „домашен арест“ или „парична гаранция“.