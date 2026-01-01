Министър-председателят Румен Радев ще участва в редовното заседание на Европейския съвет, което ще се проведе на 18 и 19 юни в Брюксел.

Радев: Държавата няма ресурс сама да изгради всички магистрали в следващите десетилетия (ВИДЕО)

В белгийската столица държавните и правителствени ръководители ще обсъдят ключови международни и европейски теми, включително Многогодишната финансова рамка (2028-2034), конкурентоспособност и геоикономически предизвикателства, европейска сигурност и отбрана, Украйна, Близък изток.

Лидерите ще приемат също така заключения по темите миграция, наркотици, разширяване и реформи, Република Молдова и Западни Балкани.