Общините са гръбнакът на държавността и основният фактор за силни региони. Няма как да имаме силна и модерна държава, ако имаме слаби региони. Това каза министър-председателят Румен Радев, който участва в Национална среща на местната и централната изпълнителна власт в Националния дворец на културата (НДК).

Това, което планираме в правителството, и ще прерастне в национална стратегия, е да работим усилено за подобряване на свързаността, посочи премиерът.

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"Ние трябва да завършим възможно най-бързо и магистралите "Хемус", "Струма", и пътят Видин - Ботевград, както и Русе - Велико Търново, но трябва да мислим много сериозно за свързаността по направление север-юг - от Видин до Кулата, от Русе до "Маказа", включително и магистрала "Черно море". Ние наистина ще трябва заедно с вас да решим в каква степен ще разчитаме на концесия, защото държавата няма ресурс сама с публичните финанси да изгради тези магистрали в следващите доста десетилетия, просто нямаме този ресурс. Ако искаме да имаме много по-бързо магистрали, ние трябва да минем на този принцип", заяви Радев.

БТА

По думите му трябва да имаме тези жизненоважни връзки. "Не ви обещавам, че тези магистрали могат да се случат в рамките на един или два мандата, но е изключително важно в следващите години да извършим планирането и отчуждаването, ако това успеем да направим, може да привлечем сериозни инвеститори, които да изградят тези така важни за България артерии", заяви Радев.

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По отношение устойчивостта на общинските финанси и Приложение 3. В момента се правят задълбочени анализи във финансовото министерство, посочи той.

"Хубаво е някой отгоре да ви казва: давайте проекти, започвайте, разкопавайте, обещавайте, но следващия път, когато някой щедро започне да ви дава, особено преди избори, питайте има ли финансова осигуреност. Защото тези, които ви стимулираха да работите по Приложение 3, не са оставили абсолютно никаква финансова осигуреност по това приложение", изтъкна той.

"Трябва да има много по-голяма прозрачност от централната към местната власт по отношение на публичните финанси. Сега вие сте в неудобното положение да сте започнали проекти, да сте стигнали донякъде, фирмите стоят и чакат разплащане, за да продължат нататък, гражданите ви питат защо е разкопано. Ще имаме много по-сериозна координация, която неизбежно се налага", заяви Радев.

Министър-председателят призова представителите на общините да бъдат по-активни към европейските средства, където, по думите му, е големият ресурс. "Много по-лесно и безопасно е да се работи с националния бюджет, там контролът досега е бил много занижен. Много по-трудно е да се работи и да се усвояват европейски средства, защото трябва да има ясни проекти, разписани по точно определени стандарти, а след тях върви и прокуратурата на ЕС, която работи по малко по-други стандарти от нашата национална прокуратура".

Когато говорим за европейски средства, трябва да има проекти, а те трябва да бъдат разработени стойностно, Само със споделена компетентност и отговорност ние можем заедно да планираме, реализираме и контролираме тези проекти, а гражданите очакват от нас проекти, които да правят техния живот по-добър и по-сигурен, отбеляза той.

Премиерът каза още, че заминава за Брюксел, където ще настоява да се въведе терминът индустриална кохезия, "за да не позволим едни средства да отидат при най-развитите държави, в най-силни и конкурентоспособни фирми, а да направим така, че по-малко развити държави като България да бъфат включени към общата верига на стойност в ЕС, да може наши компании да бъдат включени към големите европейски проекти. Ние ще работим с вас, такава задача има и вицепремиерът Пеканов, за да може да направим така, че да представим България като важен фактор, за да можем да вземем колкото се може повече средства от ЕС от този фонд за конкурентноспособност. Изключително важно е, защото това вече е бъдещето на финансовата политика в ЕС и тук ще имаме много съвместна работа".

Пред представителите на общините той заяви, че се цели пълна прозрачност и ефективно управление на публичния ресурс."Постепенно се свързваме и с търговския регистър, скоро време ще излязат свързани лица", посочи още Радев.

Събитието е част от юбилейните инициативи по повод отбелязването на 30 години от създаването на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), които съпътстват цялата 2026 година. Националната среща е първият широк формат за диалог между новото правителство и българските общини - разговор както за текущи проблеми, така и за дългосрочната визия за развитието на страната, за устойчивостта на публичните системи и за необходимите реформи в отношенията между централната и местната власт.