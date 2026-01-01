Азиатските борси се повишиха, като южнокорейският индекс KOSPI достигна нов рекорд, подкрепен от технологичните компании, докато цените на петрола продължиха да падат на фона на възстановяване на корабоплаването в Ормузкия проток след споразумението между САЩ и Иран.

Ръстът в Южна Корея повлече нагоре и повечето азиатски пазари, като инвеститорите пренебрегнаха очакванията за по-строга политика на Федералния резерв на САЩ до края на годината. Допълнителен стимул дойде и от силното представяне на Уолстрийт, където технологичният индекс Nasdaq се повиши с почти 2% благодарение на компании като Amazon, Alphabet и Nvidia.

В Сеул основни двигатели на ръста бяха чип гигантите SK hynix и Samsung Electronics. Индексът KOSPI скочи с около 3% за деня и вече е нараснал с над 100% от началото на годината, подкрепен от бума в изкуствения интелект. Ръст отбеляза и токийският Nikkei 225, както и пазарите в Уелингтън и Манила, докато Сидни и Сингапур приключиха с лек спад. Хонконг, Шанхай и Тайпе останаха затворени.

Пазарите реагираха и на отслабването на напрежението между САЩ и Иран след подписано споразумение, което предвижда 60 дни преговори по по-широки въпроси, включително иранската ядрена програма. Американските сили са прекратили морската блокада на ирански пристанища, а плавателният трафик през Ормузкия проток постепенно се възстановява.

Въпреки това анализатори предупреждават, че пълното нормализиране на доставките ще отнеме време, а пазарите остават зависими от икономическите данни и решенията на централните банки.

На валутните пазари йената се засили леко, но остава на исторически ниски нива спрямо долара, въпреки интервенции на японските власти и повишение на лихвите от Японската централна банка.