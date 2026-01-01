Лична кислородна капсула и кална баня са две от нещата в списъка с условия на пуерториканския певец Рики Мартин за престоя му в Истанбул, където ще изнесе концерт на 11 юли, съобщи турската частна телевизия СиЕнЕн-Тюрк.

Още преди да пристигне в страната, певецът предизвика голям интерес с желанията си, които станаха известни в хода на подготовките за концерта.

По информация на организаторите кислородната капсула и възможността за кална баня са били включени в списъка с условия, предоставен от екипа на звездата. Посочва се, че Рики Мартин смята подобни процедури за полезни за възстановяването на организма и ги е използвал и при други свои участия.

Рики Мартин е една от най-разпознаваемите звезди на латино поп музиката, с над три десетилетия кариера и десетки международни хитове.той започва кариерата си още като тийнейджър в групата Menudo, а по-късно се утвърждава като международна звезда с хитове като Livin' la Vida Loca, She Bangs и Maria. Продал е десетки милиони албуми по света и е носител на множество престижни музикални отличия.

Изпълнителят има широка фенска база в Турция, където е гостувал и преди. Концертът му в Истанбул на 11 юли е част от световното му турне и е сред най-очакваните музикални събития на лятото в града.