Сингапур е един от най-чистите градове в света. Там важат строги правила. На тези, които не ги спазват, се налагат наказания. Но наказанията и забраните не са единствената причина за чистотата.

Сингапурската Агенция за опазване на околната среда определено не може да бъде обвинена в бездействие. Според нов доклад през 2025 година ведомството е предприело 13 600 действия срещу нарушители. На някои места са извършени по 300 проверки, а 700 души са осъдени на обществено-полезен труд, пише Deutsche Welle .

Сингапур се смята за един от най-чистите градове в света. Но и там непрекъснато се полагат нови усилия в тази област. 2024 например бе обявена от правителството за "година на публичната хигиена". Тогава фокусът бяха обществените тоалетни, за които властите отпуснаха около 10 милиона сингапурски долара за реновации и почистване (около 7 милиона евро)

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"Опазете Сингапур чист"

Според политолога Марко Бюнте от Университета в Ерланген-Нюрнберг чистотата е една от най-разпознаваемите характеристики на града. В сравнение с други градове в Югоизточна Азия администрацията, градският транспорт, здравеопазването и образователната система на Сингапур функционират отлично. Държавата е "изключително ефективна в това да поддържа обществения ред”, казва Бюнте.

Всичко това е пряко свързано с историята на страната. След обявяването на независимост през 1965 година Политическото ръководство на Сингапур създава нова визия за това как трябва да изглежда държавата - чиста, ефективна, продуктивна. Кампанията "Опазете Сингапур чист", която стартира през 1968, демонстрира тази амбиция. Става дума обаче не само за боклуците по улиците, но и за поведението на хората.

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Модернизация и национална гордост

Според Андреас Клайн, който ръководи бюрото на Фондация "Конрад Аденауер" в Сингапур, да се гледа на това развитие само в контекста на намесата на властите е недостатъчно. Въпреки че правителството е създало определени рамки, много от хората в Сингапур смятат всичко това за напълно нормално, обяснява и Бюнте.

Историческите документи, запазени в борда на Националната библиотека на страната, описват кампанията "Опазете Сингапур чист" като част от всеобхватен проект за модернизация. Наред с управлението на отпадъците са били разширени канализационните системи, а законите за общественото здраве са били затегнати. От самото начало чистотата е била считана като предпоставка за здраве, икономическо развитие и национална гордост. През годините правителството е разчитало на съдействието на училища, предприятия, медии и граждански организации. За спазването на правилата властите открай време залагат на обучения и социален натиск, но и на забрани и наказания. Най-известният пример и до днес е забраната на дъвките.

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Образование и наказания

До каква степен се простира държавната намеса в ежедневието, показва примерът с т.нар. "Hawker Centres". Днешните популярни заведения за хранене са възникнали от улични сергии, които до голяма степен са били нерегулирани. Чрез преместване, хигиенни предписания и редовни проверки хигиенните условия са се подобрили коренно. "Това не само е направило заведенията по-чисти, но и значително е подобрило здравословното състояние на населението", казва Андреас Клайн.

Марко Бюнте вижда в това характерна черта на политическата система. "Тук става въпрос не само за почистването на общественото пространство, но и за възпитаването на населението в определено поведение", казва той. Нарушенията са били санкционирани тежко. Но подобна е била и методиката в други области, например в борбата с корупцията. Моделът се е оказал успешен, но не е лишен от проблематични страни. "В този контекст често говоря за "мек авторитаризъм", казва Бюнте.

Що е то "мек авторитаризъм"

Този термин е част и от академичната литература. В анализа си "Управлението като градинарство" политолозите Камалудин Мохамед Насир и Брайън Търнър описват Сингапур като класически пример за "мек авторитаризъм”. Легитимността на системата е обвързана по-малко с политическо съревнование и повече с икономически успехи, сигурност и стабилност.

От проучване на Технологичния университет Нанянг става ясно, че в продължение на десетилетия държавата се е опитвала да наложи желаните модели на поведение чрез плакати, комикси и кампании. Хуморът улеснява предаването на обществените норми и в същото време може да "прикрие властта на държавата", като предизвиква одобрение.

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Гражданите харесват чистия град

И днес държавата продължава да се намесва. Най-новите програми за подобряване на обществените тоалетни съчетават държавни субсидии, обучения, стандарти за качество, гражданско участие и контрол. Само през 2024 са наложени около 1300 санкции срещу оператори, които не са спазвали хигиенните изисквания. Агенцията за опазване на околната среда в Сингапур също продължава да залага на наблюдение, глоби и общественополезен труд за рецидивистите.

Така че чистотата в Сингапур не е резултат нито от държавна репресия, нито само израз на гражданска добродетел. Тя е резултат от взаимодействието между инфраструктурата, обществените норми и държавното налагане. Или както го формулира Андреас Клайн: "Бих разгледал чистотата в Сингапур като резултат от взаимодействието на различни фактори: държавна регулация, образование, обществени норми, здравна профилактика и силно чувство за отговорност към обществото".