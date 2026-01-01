Двама мъже бяха отличени от ОД на МВР-Русе за проявени бърза реакция, съобразителност, съпричастност и достойна гражданска постъпка при откриването и безопасното връщане на малолетно дете.

Това стана на церемония на 18 юни в Районно управление (РУ)-Сливо поле. Началникът главен инспектор Калоян Костов връчи грамоти на Севдалин Николаев Великов и Динчер Шефкетов Мюзекьов.

Случаят е от края на месец май. На 28 май около 10:20 часа е подаден сигнал от кмета на село Юделник Муаля Пашова за изчезнало 6-годишно дете със специални потребности. Момчето, което е от област Търговище, гостувало в селото заедно с майка си, когато било установено, че е напуснало адреса, на който пребивавало и е в неизвестност, съобщиха от полицията.

Полицаи от Русе отличиха ученици за проявена гражданска доблест

Незабавно са предприети действия по издирването му, като са сформирани екипи на полицията за обход на населеното място и прилежащите територии.

Около 13:20 часа същия ден е получена информация, че детето е забелязано на черен път в посока село Тетово от земеделски работници, обработващи земеделски площи в района.

Един от тях - Динчер Шефкетов Мюзекьов незабавно уведомил прекия си ръководител Севдалин Николаев Великов. Двамата бързо предприели необходимите действия за да помогнат за връщането на детето. Същевременно са сигнализирали и полицейските служители в РУ-Сливо поле.

ОД на МВР-Русе

При установяването на детето Динчер Мюзекьов проявил изключителна съобразителност и спокойствие, след като разбрал за здравословното му състояние. Той успял да осъществи контакт с момчето по подходящ начин, като го поканил да се повози на трактора, с който работел и го транспортирал безопасно обратно до село Юделник, където то било предадено на полицейските служители и впоследствие на своите родители.

Благодарение на проявените човечност, отговорност и навременни действия детето е открито невредимо, а издирвателната операция е приключила успешно. От името на ОД на МВР Русе двамата мъже бяха отличени за своя принос и достойно гражданско поведение, бърза реакция, съобразителност и човешка съпричастност, допринесли за благополучния изход на случая.