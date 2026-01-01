Служители от Второ Районно управление при Областната дирекция на МВР в Русе посетиха няколко учебни заведения в града, за да отличат ученици, проявили честност, отговорност и високо гражданско съзнание.

Грамоти за доблестни постъпки бяха връчени на ученици, които след намиране на изгубени вещи - мобилни телефони са се обърнали към полицията с желание вещите да бъдат върнати на техните притежатели. Коректността на децата и съдействието на служителите от Второ РУ, които са успели да установят притежателите, в крайна сметка са довели до предаването на намерените вещи.

Сред отличените са:

Зинаида Стоянова Дренкова, ученичка в 6. клас на СУПНЕ „Фридрих Шилер“;

Денис Светлинова Раданова, ученичка в 7. клас на СУ „Майор Атанас Узунов“, която вече два пъти е проявила такава доблестна постъпка;

Ива-Роса Росенова Атанасова, ученичка в 5. клас на СУ „Майор Атанас Узунов“;

Габриела Драгомирова Димитрова, ученичка в 8. клас на ПГ по туризъм „Иван П. Павлов“.

ОДМВР - Русе

От името на ОДМВР – Русе грамотите бяха връчени от главен инспектор Петко Петков, началник на сектор Охранителна полиция при Второ РУ, заедно с инспекторите от Детска педагогическа стая при Второ РУ – Мирена Стойчева и Стеляна Манова.

По време на срещите служителите на МВР поздравиха учениците за достойното им поведение и подчертаха, че подобни постъпки са пример за отговорност, честност и уважение към правата на другите. Те изразиха благодарност и към ръководствата на учебните заведения, както и към родителите, за възпитаването на ценности, които изграждат активни и отговорни млади граждани.

ОДМВР – Русе насърчава подобни прояви на гражданска доблест и вярва, че добрият пример е най-силният стимул за изграждането на общество, основано на доверие, взаимно уважение и отговорност.