Сержант Кристиан Иванов, който служи в американската полиция, е изписан от болницата в Атлантик Сити, щата Ню Джърси. Новината беше съобщена от Българо-американската полицейска асоциация чрез публикация в социалните мрежи.

На кадрите се виждат бурни аплодисметни за геройството на Иванов. От организацията посочват, че пред него предстои продължителен период на възстановяване и рехабилитация под наблюдението на специалисти в специализиран медицински център.

Българин полицай е ранен при стрелба в САЩ

„Сега той ще започне дълъг период на рехабилитация с екип от лекари в специализиран център. Нека всички му пожелаем бързо и пълно възстановяване!“, написаха от асоциацията, като благодариха на всички, които са оказали подкрепа през последните седмици.

Кристиан Иванов беше тежко ранен на 2 юни по време на полицейска операция в Атлантик Сити. Инцидентът е станал около 15:00 часа местно време, докато служители на реда са изпълнявали съдебна заповед за претърсване в района на Норт Флорида Авеню.

По време на акцията се стигнало до престрелка със заподозрян, при която Иванов е бил прострелян. Пострадал е и втори полицай, но неговите наранявания не са били животозастрашаващи.

Българинът е сержант в специализирано полицейско звено и заема ръководна длъжност от 2023 година. Колегите му го определят като отдаден професионалист, отличаващ се със смелост и висок професионализъм при изпълнение на служебните си задължения.