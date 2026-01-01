Ягодите, къпините и боровинките са сред най-полезните летни плодове, богати на витамини, фибри и антиоксиданти. В същото време те често попадат сред продуктите с най-високи нива на остатъчни пестициди, сочат данни на американската организация Environmental Working Group (EWG).

Според експерти голяма част от т.нар. контактни пестициди, които остават по повърхността на плодовете, могат да бъдат премахнати чрез добро измиване. По-трудно е при системните пестициди, които се абсорбират от растението и не могат да бъдат отстранени след обиране на реколтата.

Ако е възможно, специалистите препоръчват закупуването на биологично произведени плодове. Проучвания показват, че преминаването към био продукти може значително да намали нивата на пестициди в организма.

За по-ефективно почистване на плодовете експертите съветват да се използва разтвор от една чаена лъжичка сода бикарбонат в две чаши вода. Плодовете трябва да престоят в него между една и две минути, след което да се изплакнат добре с чиста вода. Като алтернатива може да се използва разтвор от бял оцет и вода в съотношение 1:3 или 1:4.

След накисването плодовете трябва да се изплакнат обилно и да се подсушат. Специалистите препоръчват това да се прави непосредствено преди консумация, тъй като предварителното измиване може да ускори развалянето им.

Според учените измиването не премахва всички пестициди, но може значително да намали количеството на остатъчните вещества по повърхността на плодовете и зеленчуците.