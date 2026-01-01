Поради аварирала фуга на съоръжението при 78-ми км на автомагистрала „Струма“ в района на Мурсалево, се ограничава прминаването в активната лента, в платното за Благоевград, съобщиха от

Превозните средства ще преминават в изпреварващата.

Апелът към шофьорите е да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват стриктно поставената пътна сигнализация.

Екипите на пътноподдържащата фирма предприемат необходимите действия с цел обезопасяване на участъка и възстановяване на трафика във възможно най-кратки срокове.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.